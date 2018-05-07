Умер экс-директор и участник рок-группы "Машина времени"

В ночь с 5 на 6 мая скончался бывший директор и участник группы «Машина времени» Владимир Сапунов.

Об этом сообщил пресс-секретарь «Машины времени» и «Воскресения» Антон Чернин.

«Он болел очень долго, у него было серьезное онкологическое заболевание. Владимир Борисович уже более 10 лет передвигался в инвалидной коляске. Все это время он продолжал руководить «Машиной времени» и «Воскресением», — пояснил Чернин.

По его словам, от руководства группой «Машина времени» Сапунов отошел в конце 2017 года, но остался участником группы.

«После очередного раунда борьбы с болезнью он скончался», — сказал пресс-секретарь.

