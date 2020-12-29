Умер французский модельер Пьер Карден

Сегодня, 29 декабря, в возрасте 98 лет скончался легендарный французский кутюрье Пьер Карден. Об этом сообщило издание Le Figaro, ссылаясь на заявление родных кутюрье.

Причина смерти Кардена пока не сообщается. Дизайнер скончался в одной из больниц во французском городе Нейи-сюр-Сен.

Пьер Карден - французский модельер итальянского происхождения, родился 2 июля 1922 года в Италии. При жизни кутюрье запатентовал более 500 изобретений, таких как цветные чулки и высокие сапоги, мини-сарафаны, галстуки "в цветочек", длинные пиджаки без воротника и узкие брюки на пуговицах, которые были созданы для группы Beatles. Французского модельера итальянского происхождения называют первооткрывателем стиля "унисекс". Свою карьеру в модной индустрии он почил как театральный художник. В 1946 году он создал костюмы для фильма Жана Кокто "Красавица и чудовище".

В 1970 году Карден создавал дизайн для НАСА. Во время своего визита туда он стал единственным человеком, который примерил скафандр Нила Армстронга, в котором тот впервые в истории человечества ступил на Луну.

Одной из "муз", которая вдохновляла модельера, была балерина Майя Плисецкая. Специально для нее Карден создал костюмы Анны ("Анна Каренина", 1972), Марьи Николаевны Полозовой ("Фантазия", телефильм по мотивам "Вешних вод" Тургенева), Нины Заречной ("Чайка", 1980), Анны Сергеевны ("Дама с собачкой", 1985), а также различные вечерние платья и повседневные ансамбли, которые он всегда преподносил артистке в подарок.

17 сентября 2009 года Карден был объявлен послом доброй воли Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН.