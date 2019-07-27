Умер главный детский хирург Харькова и области

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27 июля 2019 г. 13:52
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Сегодня, 27 июля, на 61 году жизни скропостижно скончался главный детский хирург Харькова и Харьковской области Юрий Пащенко.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

«Выражаем самые искренние, самые глубокие соболезнования родным, близким, друзьям Юрия Владимировича Пащенко. Ушел из жизни выдающийся хирург современности, талантливый ученый, педагог и замечательный человек. Юрий Владимирович - врач з золотыми руками и добрым сердцем, который спас жизни тысячам маленьких пациентов. Пусть светлая память об этом замечательном человеке навсегда останется в сердцах родных и близких, друзей и коллег», - говорится в соболезновании горсовета.

Юрий Пащенко - доктор медицинских наук, профессор, главный внештатный специалист - детский хирург Харькова и Харьковской области. С июля 2015 года - заведующий кафедры детской хурургии и детской анестезиологии Харьковского национального медицинского университета.

Прощание с Юрием Пащенко состоится в понедельник, 29 июля. О месте и времени будет сообщено дополнительно.
 

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