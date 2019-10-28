Умер харьковский журналист

В Харькове на 43-м году жизни умер журналист и блогер, редактор медиа-группы "Дозоры"журналист Александр Казайкин. Об этом сообщили в соцсетях его бывшие коллеги по работе.

“Александр Казайкин – харьковский журналист и блогер, редактор медиа-группы “Дозоры”, корреспондент “Голден-радио”, актер, а затем режиссер студенческого театра эстрадных миниатюр “Абзац” при НТУ ХПИ, человек с открытой душой и детскими смеющимися глазами”, – написал журналист Ростислав Касьяненко в Фейсбук.

Причины его смерти уточняются. Как стало известно, несколько лет назад у Казайкина был инсульт.

Как написала в Фейсбук коллега покойного Лариса Гнатченко, после болезни он так и не смог восстановиться.

«Уважаемые коллеги, бизнесмены, депутаты и все неравнодушные люди!! Вчера ушел из жизни Александр Александр Казайкин, талантливый журналист, с которым я плечом к плечу работала в Городском Дозоре. Много лет назад Саша перенес инсульт и так и не смог восстановиться. Денег у семьи катастрофически не было. А сейчас его мама оказалась в том положении, что денег на похороны нет. Всем, кто может помочь, будем благодарны. Номер карточки мамы сообщу в личку», - написала она.