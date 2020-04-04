Умер Иван Вакарчук - ученый, отец знаменитого певца и политика

«Большая потеря. От нас ушел Иван Вакарчук. Великий человек, тот кто умел изменять жизнь к лучшему. Для меня любимый ректор alma mater, министр образования с которым имел честь сотрудничать, меняя эту отрасль», - написал Вятрович.
Вятрович отмечает, что Иван Вакарчук «сделал так, что от 2008 года почти по полмиллиона украинских детей заканчивают школу с надеждой на честное вступление, и эта надежда не напрасна. Он бескомпромиссно поставил вопрос качества образования в нашей высшей школе, начал поднимать престиж естественнонаучного, математического и физического образования в школе».
Иван Александрович Вакарчк (род. 6 марта 1947, Братушаны, сейчас Единецкий район, Молдова) — украинский физик, политик и общественный деятель, министр образования и науки Украины (2007-2010). В течение 1990-2007 и 2010-2013 лет был ректором Львовского университета. Доктор физико-математических наук (1980). Герой Украины (2007). Заслуженный деятель науки и техники Украины.