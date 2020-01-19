Умер избитый гитарист группы "Ляпис Трубецкой"

19 января 2020 г. 19:19
Источник: УНИАН
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В Минске умер сооснователь группы "Ляпис Трубецкой" Руслан Владыко, который был жестоко избит в июне 2019 года и после этого находился в коме.

Об этом в Facebook сообщил продюсер коллектива Евгений Колмыков.

Он выложил фотографию Руслана Владыко с годом рождения и датой смерти. Владыко основал группу "Ляпис Трубецкой" вместе с Сергеем Михалком.

Он был бесменным участником коллектива с 1989 по 2014 год, когда проект прекратил существование. С того времени Владыко, которого еще называли "Пан Владыко", преподавал музыку в Минске и играл в группе "Трубецкой".

 

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