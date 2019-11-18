Умер известный британский фотограф, снимавший знаменитостей

18 ноября 2019 г. 11:30
Источник: Корреспондент.net
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Скончался известный британский фотограф Теренс О'Нилл. Об этом сообщает Daily Mail.

Мужчина умер в возрасте 81 года у себя дома после продолжительной болезни.

Сообщается, что Терри О`Нилл боролся с раком простаты.

Фотограф активно работал в 1960 годах и снимал культовых личностей.

Среди его клиентов были звезды музыки, кино, моды и важные личности Великобритании и США.

О'Нилл снимал Rolling Stones, The Beatles, Дэвида Боуи, Фрэнка Синатру, Элтона Джона, Одри Хепберн, Нельсона Манделу, Брижит Бардо и королеву Британии Елизавету II.

Работы фотографа представлены в Национальной портретной галерее в Лондоне.

 

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