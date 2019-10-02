 

Умер известный чешский певец Карел Готт

02 октября 2019 г. 23:40
Источник: Левый берег
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В Праге вечером 1 октября в возрасте 80 лет умер чешский эстрадный певец Карел Готт. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на чешские СМИ.

В середине сентября певец сообщил, что проходит курс лечения от острого лейкоза.

Карел Готт – один из самых популярных чешских эстрадных исполнителей последних десятилетий. Широкую известность он получил уже в 1960-е годы. Тогда же он стал популярным и в ряде других стран, в том числе в СССР и в Германии.

Выступал на сцене до последних лет своей жизни. Более 30 раз признавался "Золотым соловьем" – самым популярным певцом Чехии.

Одним из запоминающихся моментов "бархатной революции" в Чехословакии в 1989 году стало совместное исполнение на митинге сторонников демократии в Праге национального гимна прежде лояльным коммунистическим властям Карелом Готтом и диссидентом и политэмигрантом, исполнителем авторских песен Карелом Крылом.

 

Видео: 

Karel Gott - Lady Karneval 1977

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