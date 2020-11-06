Умер известный сатирик Михаил Жванецкий

06 ноября 2020 г. 16:00
Источник: Украинская правда
1 просмотр

Известный сатирик Михаил Жванецкий ушел из жизни в возрасте 86 лет.

Об этом сообщил "Дождь".

«Эту информацию подтверждают его близкие друзья и его концертный директор Олег Сташкевич», - сказано в сообщении.

В начале октября стало известно, что Жванецкий завершил концертную деятельность из-за возраста и потери работоспособности.

Летом Михаил Жванецкий в интервью изданию "Собеседник" рассказал об очень плохом самочувствии.

"Очень плохо себя чувствую в последнее время. Возраст уже", - говорил он.

Жванецкий родился в Одессе в 1934 году. Прославился как писатель-сатирик, исполняющий свои произведения со сцены самостоятельно.

До последних лет вел на телевидении программу "Дежурный по стране". Выходила она на канале "Россия 1" до декабря 2019 года.

 

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Бюро переводов StarАльянс                          Sexshop. Суперподарки.                          ПРОПОЛІС.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53