 

Умер известный шансонье Вилли Токарев

04 августа 2019 г. 17:05
Источник: 112.ua
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На 85-м году жизни скончался музыкант, певец-шансонье Вилли Токарев. Об этом "Эху Москвы" сообщил народный артист России Николай Тамразов со ссылкой на семью музыканта.

Отмечается, что последние недели жизни певец провел в больнице.

Вилли Токарев был российским и американским автором-исполнителем песен в жанре русский шансон. Он окончил музыкальное училище при Ленинградской консерватории имени Римского-Корсакова по классу контрабаса. Впоследствии работал в оркестре Анатолия Кролла, симфо-джаз-ансамбле Жана Татляна, в ансамбле Бориса Рычкова, певицы Гюлли Чохели. Позже — в ансамбле "Дружба" Александра Броневицкого вместе с Эдитой Пьехой, оркестре Ленинградского радио и телевидения под руководством Давида Голощекина.

Он является автором таких известных произведений, как "Кто виноват?", исполненная Анатолием Королевым, "Дождь" для Эдиты Пьехи, "Мурманчаночка", "Апатиты - заполярный городок" (в соавторстве с Владимиром Ярцевым).

 

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