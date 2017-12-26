Умер композитор и автор песни "Голубой вагон" Владимир Шаинский

26 декабря 2017 г. 16:11
Источник: УНИАН
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На 93 году жизни скончался легендарный композитор Владимир Шаинский.

Причина смерти не называется. О дате и месте прощания также пока неизвестно.

Он написал много музыки к мультфильмам и детскому кино. «Голубой вагон» и «Пусть бегут неуклюже» из мультфильмов о Крокодиле Гене и Чебурашке, «Улыбка» из «Крошки Енота», «Белые кораблики», «Вместе весело шагать», «Антошка» — всего более 40 картин.

Его песни пели Майя Кристалинская, Людмила Зыкина и Анна Герман, Иосиф Кобзон, Алла Пугачева и Лев Лещенко — «Идет солдат по городу», «На дальней станции сойду», «Родительский дом», «Через две зимы» и даже вступительная песенка возрожденного в конце 1980-х «Клуба веселых и находчивых».

 

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