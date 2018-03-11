Умер лауреат Нобелевской премии, расшифровавший геном человека

В возрасте 75 лет скончался Джон Салстон - британский биолог, получивший Нобелевскую премию по медицине за значительный вклад в секвенирование генома человека, сообщается на сайте Института Сенгера, основанном ученым.

Проект Human Genome Project, одним из руководителей которого выступал Салстон, был одним из самых важных научных достижений прошлого века. Этот проект стартовал в 1990 году под руководством Джеймса Уотсона, одного из ученых, получивших Нобелевскую премию за открытие структуры молекулы ДНК.

Исследования Салстона помогли лучше понять развитие онкологических заболеваний. Ученый активно выступал против защиты информации о геноме человека как интеллектуальной собственности.

Напомним, в 2017 году лауреатами Нобелевской премии по медицине стали Джеффри Хол, Майкл Росбах и Майкл Янг за открытие молекулярных механизмов, контролирующих ритмы биологических процессов, связанных со сменой дня и ночи.