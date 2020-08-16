Умер младший брат президента США Трампа

Младший брат президента США Дональда Трампа Роберт умер в возрасте 71 года. Об этом сообщил американский президент, его заявление опубликовано на сайте Белого дома.

"С тяжелым сердцем сообщаю, что сегодня умер мой замечательный брат Роберт. Он был не просто моим братом, он был моим лучшим другом", - написал президент.

О том, что Роберт Трамп находится в больнице, стало известно в пятницу, 14 августа.

В тот же день президент США посетил своего брата в госпитале в Нью-Йорке, отметив, что он переживает "тяжелые времена". Подробностей он не сообщил.

Телеканал CNN со ссылкой на источник сообщил, что брат президента болел несколько месяцев.

Роберт Трамп родился в 1948 году, он был на два года моложе действующего американского президента. Занимал должность высокопоставленного руководителя в Trump Organization, затем ушел на пенсию.

В январе 2016-го, когда его старший брат баллотировался на пост главы государства, Роберт Трамп заявил, что поддерживает его "на тысячу процентов".