Умер оперный певец Дмитрий Хворостовский

Российский оперный певец Дмитрий Хворостовский скончался в Лондоне.

"От имени семьи мы должны объявить. Дмитрий Хворостовский - любимый оперный баритон, муж, отец, сын и друг - умер в возрасте 55. После двух с половиной лет борьбы с раком мозга. Он умер мирно этим утром, 22 ноября, в окружении семьи в своем доме недалеко от Лондона. Пусть тепло его голоса и его дух всегда будут с нами", - говорится в сообщении на сайте Дмитрия Хворостовского в Фейсбуке.

Дмитрий Хворостовский - народный артист России, лауреат Государственной премии РСФСР имени Глинки. Родился 16 октября 1962 года в Красноярске. С 1985 года солист Красноярского государственного театра оперы и балета. После победы в 1989 году на Международном конкурсе оперных певцов в Кардиффе выступал в лучших оперных театрах мира: Королевский театр Ковент-Гарден, театр Ла Скала, Венская государственная опера, Театр Колон, Метрополитен-опера, Мариинский театр, театр "Новая Опера", оперная сцена Зальцбургского фестиваля.