Умер основатель известной сети магазинов

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19 августа 2019 г. 16:25
Источник: Левый берег
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Утром 19 августа в возрасте 71 года скончался основатель датской корпорации JYSK Ларс Ларсен.

Об этом сообщается в Фейсбук JYSK Ukraine.

Он умер в своем доме недалеко от Силькеборга в Дании.

Как основатель JYSK Ларсен был лицом компании до июня 2019 года, когда после диагностирования рака печени передал пост главы Lars Larsen Group своему сыну Джейкобу Брунсборгу.

"Сегодня мы потеряли отца, мужа и деда, а Дания потеряла действительно замечательного бизнесмена. Нам будет не хватать его. Как только мы опомнимся от этой большой потери, мы сделаем все возможное, чтобы продолжать развитие дела всей его жизни", - сказал Джейкоб Брунсборг.

Компания JYSK, которая специализируется на продаже матрасов, товаров для дома, мебели и фурнитуры, входит в Lars Larsen Group. Первый магазин компании открылся в 1979 году в Дании. С состав группы JYSK входит 2805 магазинов в 52 странах мира, в том числе в Украине, на нее работают 23 тысячи человек. Оборот группы за последний год составил почти 3,6 млрд евро.

 

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