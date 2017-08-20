Умер польский писатель, сатирик и драматург Януш Гловацкий

20 августа 2017 г. 18:45
Источник: Левый Берег
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Известный польский писатель Януш Гловацкий скончался на 80-м году жизни.

Об этом сообщает "Польское радио".

Гловацкий дебютировал в 1960 году рассказом "На пляже", опубликованным в "Альманахе молодых", но славу ему принес культовый фильм "Рейс", сценарий которого он написал в соавторстве с Мареком Пивовским.

Мировой успех Гловацкий получил благодаря театральным пьесам. Когда в Польше в 1981 году ввели военное положение, он находился в Лондоне на премьере своего спектакля. Впоследствии он окончательно поселился в США. Гловацкий  преподавал в американских вузах, писал в СМИ, в частности, в "New York Times".

Гловацкий является лауреатом престижных литературных премий. Он имеет награды - кресты Кавалерский, Офицерский и Командорский Ордена Возрождения Польши и Золотую медаль "За заслуги в культуре" Gloria Artis.

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