 

Умер самый старший доброволец, защищавший Донбасс

10 августа 2019 г. 14:00
Источник: Левый берег
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Самый старший доброволец в войне на Донбассе Владислав Бунецкий скончался в возрасте 71 года.

Об этом сообщил волонтер Назар Приходько в Facebook.

"Умер самый старший доброволец Национально-освободительной войны Владислав Бунецкий. Ему был 71 год. Защищать страну и Государственность "Седой" ушел в возрасте 68 лет. Вступил в ряды ДУК ПС, прошел ад различных горячих точек. Друг "Седой" родом из Стрыя на Львовщине", - сообщил Назар Приходько.

Он рассказал, что после восстановления независимости Владислав Бунецкий вступил в ОУН.

В 2014-м Бунецкий женился и переехал в Луганскую область, где и попал в плен. Оттуда его выкупила жена. После этого Бунецкий ушел в ДУК.

 

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