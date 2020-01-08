Умерла директор харьковской школы

08 января 2020 г. 17:10
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В Харькове на 48-м году жизни скончалась директор школы №2 Мельникова Лариса Александровна.

Об этом сообщается на сайте Харьковского облсовета.

«За период работы в должности директора школы она зарекомендовала себя как высококвалифицированный специалист, отличаясь принципиальностью, настойчивостью, коммуникабельностью, стремлением изменить к лучшему текущее положение вещей, умением планировать на перспективу и воплощать задуманное. Человек чести и достоинства, мудрый руководитель, ответственный организатор», - говорится в некрологе.

 

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