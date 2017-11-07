Умерла старейшая жительница Украины, претендентка на звание старейшей жительницы Земли

07 ноября 2017 г. 10:02
Источник: Левый берег
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Кристина Нагорная прожила  117 лет 4 месяца и 2 дня.

В селе Жадово Черниговской области в возрасте 117 лет умерла Кристина Нагорная, которая была старейшей жительницей Украины и претендовала на официальное звание старейшей жительницы Земли. Информацию подтвердили в Жадовском сельском совете. Сердце долгожительницы остановилось 3 ноября. Похоронили ее на следующий день на сельском кладбище.

Кристина Нагорная в 116 лет попала в Национальный реестр рекордов Украины как "старейшая женщина в Украине".

Всего женщина прожила 117 лет, 4 месяца и 2 дня.

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