Умерла украинская актриса Марина Куклина

Скончалась известная украинская актриса театра и кино Марина Куклина. О ее смерти сообщила актриса Римма Зюбина в Facebook в понедельник, 7 октября.

"Мариночка, которая пришла в этот мир для того, чтобы дарить нам радость и свет, а еще научить нас любить, прощать, бороться, терпеть, Жить! Эти глаза Марины, открытые всему миру, эта незабываемая улыбка и веселый смех... Светлая память тебе, светлая девочка", - написала Зюбина.

Официальная причина смерти Марины Куклиной пока не сообщается. В сети была информация о том, что в прошлом году она проходила курс лечения от рака.

Марина Куклина родилась 12 июня 1986 года. В 2007 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. За свою карьеру Марина снялась в более 40 украинских фильмах и сериалах.

У Марины Куклиной остались муж, режиссер Андрей Май, и маленький сын.