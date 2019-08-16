Уничтожили 57 единиц вражеской техники — бойцы 54-й ОМБР вернулись с фронта на ротацию

На Харьковщине торжественно встретили бойцов, вернувшихся с фронта. Это — 54 Отдельная механизированная бригада. Воины поименно вспомнили побратимов и получили награды.

На плацу - почти три тысячи воинов 54-й Отдельной механизированной бригады. На фронте были восемь месяцев. Выполняли задание от Золотого до Новозвановки. «Я горжусь такими воинами», - говорит комбриг Алексей Майстренко.

Алексей Майстренко, командир 54-й отдельной механизированной бригады:

За 2 роки, поки я з вами, ми не навчились підмітати плац, білити бордюри, кидати сніг. В нас немає постійного місця дислокації. Нас разом тримає лише патріотизм та воля до перемоги.

На Харьковщину бригада вернулась не в полном составе. Пятнадцать воинов погибли в боях с российскими оккупантами. Погибших вспоминают поименно. Такие потери из-за сложности поставленных и выполненных задач.

Сергей Холмовский, начальник полигона 54-й Отдельной механизированной бригады:

Но командир отметил, и не только командир - за эту ротацию порядка 57 техники сожжено вражеской, и более 110 единиц личного состава. Поэтому считаю, цели своей достигли. Отработали внятно, в стиле 54 бригады.

Александр Нестеренко, командующий Оперативного командования «Восток»:

Але я скажу так, що ця бригада майже на всих відповідальних рубежах була, розпочинаючи з 2014 року. Це Мар'їнка, Красногорівка. Колектив дуже бойовий, командир досвідчений.

По завершении торжественной части воины получают награды и поощрения. Среди награжденных и муж харьковчанки Любови Журки. За три года супружеской жизни, говорит Люба, вместе были не больше года.

Любовь Журка, жена офицера:

Я даже новости не смотрю, ничего не смотрю, чувствую сердцем просто. Вот если что-то происходит, сердечко у меня уже колотится. А так, в принципе – я всегда спокойна. Я знаю, что все хорошо.

На фронте муж Любы пятый год. Быть военным, говорит Виктор Журка, мечта детства. Шутит - даже хомяка, которого привез с фронта, назвал по военному - Танчик.

Виктор Журка, ст. лейтенант оперативного отделения:

Перед переездом мы его перевезли, чтоб он не затерялся по вагонам. Прошлый раз мы кота потеряли. Пришлось отставать от одного эшелона, чтоб ехать в следующем эшелоне, чтоб забирать его с собой.

С сегодняшнего дня у большинства военнослужащих - отпуск. Через месяц - боевое слаживание на полигоне Широкий Лан под Николаевом. Затем - новые боевые задачи в зоне Операции Объединенных сил.