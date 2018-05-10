Уникальная марка в честь особого события: юбилейная марка AGROPORT от Укрпошты®

С прошлого года Укрпошта ввела интересный маркетинговый ход – создание уникальных марок, приуроченных к особым событиям происходящих в Украине. Так, после участие в "Ukrainian Fashion Week"» главная почта страны выпустила fashion-марку, также Укрпошта презентовала марку к премьере украинского фэнтези «Сторожевая застава», и в апреле этого года была выпушена юбилейная марка посвященнаяпразднованию 5-летия Агропорта в Украине - одной из крупнейших агропромышленных выставок Восточной Европы.

«Агропорт – отличная площадка для аграриев, а фермеры и агрокомпании – наши постоянные и важные клиенты. Мы хотели отметь значимость этого мероприятия и показать важность сплетения аграрного и логистического рынков», - объясняет Анна Колесова, директор по развитию бизнеса с корпоративными клиентами Укрпошты.

Напомним, что Agroport West Lviv 2018 состоялся во Львове и длился три дня, 19-21 апреля. В выставке приняло участие более двух сотен участников со всей страны, посетило ее более 7 тыс. человек – с Львовской, Волынской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой, а также из других областей. Специально к пятилетию AGROPORT UKRAINE был запущен новый проект — «Украинское Триполье». Это практическая часть выставки — возможность проверить представленную продукцию в действии: на полях в с.Скнилов провели тест-драйвы внедорожников и сельхозтехники. Также на нем прошла Фермерская ярмарка и Фестиваль уличной органической кухни, где и был установлен новый рекорд по приготовлению органической каши.

Следующим эстафету 26-28 июля примет Херсон (AGROPORT South Kherson 2018), а осенью Харьков — 11-13 октября (AGROPORT East Kharkiv 2018)