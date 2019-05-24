Уникальные работы из Италии в Каразинском университете

Итальянские ученые приехали в Каразинский университет не только для обмена информацией. С собой ученые привезли уникальные работы Леонардо да Винчи. Среди них - Атлантический кодекс, создание которого приходится на начало 16 века. Это самая полная коллекция рисунков и чертежей итальянского ученого.

Елена Банникова, ст.научный сотрудник Радиоастрономического инст. НАН Украины:

Мы взяли за основу - юбилей, связанный с юбилеем смерти Леонардо да Винчи, и также 50 лет с высадки человека на Луну, но всё-таки наша идея действительно была такая, чтоб взять более широкое поле. Не только связанное с Леонардо да Винчи, но также и рассказать о современных достижениях в науке.

Массимо Капаччиоли, один из участников делится, что в Харькове находится чаще, чем в Италии. Хотя еще 3 года назад даже не угадал на карте, где находится город. Рассказывает, что именно схожесть гениальности украинских гениев и итальянских, стала для него решающей.

Массимо Капаччиоли, профессор Неапольского университета, Италия:

Це ще один чудовий приклад людської геніальності, геніальності не однієї особистості наодинці, а геніальності групи людей. У нас всіх є визначні предки, у нас є Леонардо, у вас є Лев Ландау, у нас є Ріко Фермі, а у вас Репін - у нас всіх є визначні попередники.

Задача конференции «Леонардо да Винчи и Луна» - совместить два фундаментальных этапа к познанию. На примере эпохи Возрождения в Италии, и Украине, где в середине 20 века сформировалась целая группа ученых, занимавшихся изучением Луны.

Риккардо Латтуада, профессор истории искусств, Италия:

Леонардо без кінця вірив в можливості людини перевершити саму себе та свої можливості. Таким чином, він став взірцем для наступників. В тому числі, для наших часів - для таких, як Біл Гейтс.

По словам организаторов конференции, данное мероприятие стало лучшим результатом сотрудничества итальянских и украинских ученых.