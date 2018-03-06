Университет имени Каразина и ХПИ вошли в рейтинг лучших вузов мира

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина и Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт» вошли в рейтинг лучших высших учебных учреждений мирового значения «World University Rankings 2018».

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

В 2017 году были проранжированы 959 университетов мира.

Возглавили список три американских вуза - Массачусетский технологический институт, Стэнфордский университет и Гарвардский университет.

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина вошел в группу вузов с рейтингом 401-410, а НТУ «ХПИ» - 701–750.

Вуз занял самое высокое для себя место за всю историю существования рейтинга, отметили в ХПИ.

Кроме харьковских вузов, в мировой рейтинг вошли еще четыре украинских вуза. -Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко вошел в группу вузов с рейтингом 411-420, Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт» - 501-550, Донецкий национальный университет имени Василия Стуса и Сумской государственный университет - в группе 801-1000.

Рейтинг лучших университетов мира (QS World University Rankings) - глобальное исследование и сопровождающий его рейтинг лучших высших учебных учреждений мирового значения по показателю их достижений в области образования и науки.

Рассчитанный по методике британской консалтинговой компании «Quacquarelli Symonds» (QS), рейтинг учитывает шесть ключевых показателей: академическую репутацию (40%), цитируемость научных публикаций представителей университета (20%), соотношение количества преподавателей и студентов (20%), отношение работодателей к выпускникам (10%), относительная численность иностранных преподавателей и студентов (по 5%).