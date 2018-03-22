Употреблял или продвигал? Известный харьковский бодибилдер оказался фигурантом дела по распространению и контрабанде наркотиков

Харьковский бодибилдер Алексей Придня, больше известный среди друзей и в интернет- пространстве как Алексей "Кипяток", занимается силовыми видами спорта уже более 15 лет. И уже почти полгода находится под следствием по подозрению в контрабанде стероидов.

Он не скрывает, что ему удалось достичь впечатляющих форм и телосложения и стать победителем различных конкурсов не только благодаря интенсивным тренировкам и правильному питанию, но и допингу.

Однако он полностью отрицает, что имеет отношение к преступной группировке, которая незаконно изготовливала и распространяла подобный допинг.

Алексей, подозреваемый

Я был задержан в районе площади нашей Свободы, вот, после чего мне вручили повідомлення про підозру из которой следовало, что я якобы имею отношение к этой всей ситуации. На самом деле этих людей никогда не видел и не знаю их, поэтому говорить о чём-то вообще я не могу. Я не разу не видел этих людей, которых они задержали, я не видел никаких препаратов, которые они изымали и так далее, и так далее.

По данным СБУ, события, в которых якобы принимал участие Алексей, разворачивались в сентябре 2017 года. Как сообщалось на официальной странице главы пресс-центра регионального управления Владислава Абдулы, спецслужбы пресекли деятельность преступной группировки, которая занималась незаконным производством и контрабандой сильнодействующих лекарственных средств стероидной группы.

Одного из членов группы силовики задержали на таможенном посту "Щербаковка" при попытке контрабанды партии препаратов, содержащих сильнодействующие медицинские вещества - метандиенон и нандролон. Организатора группировки арестовали после получения денег от заказчиков «товара» из России. Речь идет именно о Придне или нет, в СБУ не уточнили. Но в прокуратуре говорят, что по этому делу проходят еще трое мужчин.

Вита Дубовик, пресс-секретарь прокурора области

Під час спроби передачі партії таких заборонених препаратів - анаболіків був затриманий один із учасників цієї групи, у пункті пропуску на державному кордоні. Крім того, оголошено підозру по цій справі щє чотирьом особам До учасників цієї групи було застосовано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. За нашою інформацією, на даний час усі, хто були під вартою, ці застави заплатили і зараз перебувають на волі.

Деньги на залог, а это 400 000 гривен, уверяет Алексей, который работает распорядителем суда с годовым доходом в 102 000 гривен, занимал у родственников и друзей.

В Московском суде, куда мужчина вернулся после содержания в СИЗО, сообщили, что его должность не предусматривает увольнения из-за нахождения под следствием.

Но сможет ли она повлиять на рассмотрение дела по существу, покажет время.

В управлении Службы безопасности Украины в Харьковской области журналистам сообщили: досудебное расследование в рамках вышеупомянутого уголовного производства находится на завершающем этапе и в ближайшее время материалы будут переданы в суд.

По статьям Уголовного кодекса Украины "покушение на преступление" и "контрабанда по предварительному сговору группой лиц" бодибилдеру грозит до 12 лет лишения свободы.