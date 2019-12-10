Ушел из дома: харьковчан просят помочь в розыске подростка

Как сообщили в коммуникационном отделе ГУ НП в Харьковской области, работники Харьковского отдела полиции устанавливают местонахождение Романа Редько, 2002 года рождения.

Парень 9 декабря около 08:00 ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: худощавого телосложения, рост 155 см, волосы короткие русые.

Был одет в синюю футболку, зеленые шорты, при себе имел черные штаны и футболку.

Всех, кому известна какая-либо информация о разыскиваемого, просят сообщить в Харьковский отдел полиции по телефонам: (057) 7483233, (057) 7487350, 0990732499, 102 или другим удобным способом.