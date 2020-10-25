Ушел из жизни бывший мэр Купянска

25 октября 2020 г. 13:00
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На 76-м году ушел из жизни бывший мэр, бывший депутат Купянского городского совета Михаил Иванович Римский.

Об этом сообщили в пресс-службе Купянского горсовета.

Михаил Римский родился 20 февраля 1945 в селе Тимковка Купянского района Харьковской области. Окончил высшую школу профсоюзного движения ВЦСП им. Шверника по специальности экономика труда. 

С 2000 по 2010 годы Михаил Римский руководил городом. Кроме этого он работал на Купянском литейном заводе и был заместителем городского головы.

Награжден Государственной наградой Орден "Знак почета".

 

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