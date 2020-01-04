Ушел из жизни харьковский ученый

04 января 2020 г. 11:55
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Ушел из жизни харьковский ученый - заведующий научно-исследовательской лаборатории квантовой биологии и квантовой медицины Харьковского Национального университета имени Каразина Анатолий Михайлович Коробов.

Об этом сообщается на сайте университета.

«Имя этого ученого известно не только в Харькове, Украине, но и за пределами нашей страны. Его научная деятельность была связана с изучением механизмов действия света на биологические объекты, разработкой методов профилактики, реабилитации и лечения наиболее распространенных заболеваний человека с помощью света, а также разработкой фотонных аппаратов для применения этих методов», - говорится в некрологе.

Как отмечается, Коробову принадлежат более двадцати разработок, которые успешно применяются для лечения и профилактики таких заболеваний человека: инфаркт миокарда и инсульт, артериальная гипертензия, туберкулез, астма, пневмония, отит, остеохондроз, невриты и др.

 

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