Ушел из жизни харьковский ученый - заведующий научно-исследовательской лаборатории квантовой биологии и квантовой медицины Харьковского Национального университета имени Каразина Анатолий Михайлович Коробов.

Об этом сообщается на сайте университета.

«Имя этого ученого известно не только в Харькове, Украине, но и за пределами нашей страны. Его научная деятельность была связана с изучением механизмов действия света на биологические объекты, разработкой методов профилактики, реабилитации и лечения наиболее распространенных заболеваний человека с помощью света, а также разработкой фотонных аппаратов для применения этих методов», - говорится в некрологе.

Как отмечается, Коробову принадлежат более двадцати разработок, которые успешно применяются для лечения и профилактики таких заболеваний человека: инфаркт миокарда и инсульт, артериальная гипертензия, туберкулез, астма, пневмония, отит, остеохондроз, невриты и др.