 

Ушел из жизни космонавт, сделавший первым шаг в открытом космосе

11 октября 2019 г. 16:34
Источник: Укринформ
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На 86-м году жизни скончался летчик-космонавт Алексей Леонов - первый человек, вышедший в открытый космос. 

"Алексей Архипович умер в госпитале имени Бурденко после продолжительной болезни", - сказала его помощница Наталья Филимонова.

По ее словам, прощание и похороны космонавта пройдут 15 октября на Федеральном военном мемориальном кладбище (Мытищи, Московская область).

Леонов был одиннадцатым советским космонавтом и первым человеком, вышедшим в открытый космос. Это произошло в марте 1965 года во время полета на космическом корабле «Восток». В июле 1975 года Леонов участвовал в совместном полете советского и американского космических кораблей - «Союз-Аполлон". Он был дважды героем Советского Союза.

Известен также как художник, автор картин на космические темы.

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