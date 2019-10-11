Ушел из жизни космонавт, сделавший первым шаг в открытом космосе

На 86-м году жизни скончался летчик-космонавт Алексей Леонов - первый человек, вышедший в открытый космос.

"Алексей Архипович умер в госпитале имени Бурденко после продолжительной болезни", - сказала его помощница Наталья Филимонова.

По ее словам, прощание и похороны космонавта пройдут 15 октября на Федеральном военном мемориальном кладбище (Мытищи, Московская область).

Леонов был одиннадцатым советским космонавтом и первым человеком, вышедшим в открытый космос. Это произошло в марте 1965 года во время полета на космическом корабле «Восток». В июле 1975 года Леонов участвовал в совместном полете советского и американского космических кораблей - «Союз-Аполлон". Он был дважды героем Советского Союза.

Известен также как художник, автор картин на космические темы.