Ушел из жизни проректор харьковского университета имени Каразина

12 мая 2020 г. 17:40
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В Харькове ушел из жизни проректор национального университета имени В. Н. Каразина Валерий Дмитриенко.

Об этом сообщается на Фейсбук-странице вуза.

«Ректорат, Ученый совет университета, профсоюзные комитеты, студенческий совет с глубоким прискорбием извещают, что 12 мая 2020 ушел из жизни замечательный человек, проректор университета Валерий Юрьевич Дмитриенко», - сказано в сообщении.

Как отмечается, с июля 2015 Валерий Дмитриенко присоединился к сообществу Каразинского университета и стал помощником ректора, а с сентября 2015 занимал должность проректора по вопросам безопасности и охраны университета.

«Светлая память о Валерии Юрьевиче навсегда останется в наших сердцах!», - выразили в вузе соболезнования родным и близким покойного.

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