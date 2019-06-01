Ушла и не вернулась: правоохранители разыскивают больную девочку (фото)

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 1 июня поступило сообщение о том, что 10-летняя Олеся Хилько ушла из дома и не вернулась.

По данным полицейских, девочка 2009 года рождения самостоятельно покинула место проживания и ее местонахождение неизвестно. Ребенок имеет психическое расстройство здоровья и очень плохо разговаривает.

Приметы: на вид 10-11 лет, рост 150 см, полного телосложения, волосы темно-русого цвета.

Была одета в трикотажные бриджи темного цвета и серую футболку.

Если вам известно местонахождение девочки правоохранители просят сообщить по телефонам: (057) 738-30-24, 063-720-21-75, 102 или другими удобным способом.