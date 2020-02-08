Ушла из жизни глава Харьковского апелляционного суда

Сегодня, 8 февраля, скончалась Антонина Колтунова, которая до последних дней своей жизни была главой Харьковского апелляционного суда. Об трагедии на своей странице в Facebook сообщил адвокат Александр Гунченко.

"Не стало Человека большой души и настоящего профессионала! Светлая память! Вечный покой!", - написал юрист.

Позднее информацию о кончине Антонины Колтуновой подтвердили в пресс-службе Харьковского апелляционного суда. О том, когда и где будет проходить прощание с ней, нам пообещали сообщить позднее.

Уроженка Орловской области работала в органах Фемиды с 1975 года. Спустя семь лет она стала судьей в Червонозаводском районном суде, а в 1988 году перешла в суд второй инстанции. Позднее харьковчанка занимала должности заместителя главы суда и руководила палатой по гражданским делам. В 2006 году она была награждена званием "Заслуженного юриста Украины". В апреле 2014 года Антонина Колтунова стала председателем суда, а затем коллеги дважды переизбрали ее на этот пост.