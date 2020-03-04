Усиление кибербезопасности Украины будет финансировать США

04 марта 2020 г. 10:22
Источник: Укринформ
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Американское правительство планирует выделить в течение следующих четырех лет $38 млн для усиления кибербезопасности Украины. Первые $8 млн уже предоставлены украинской стороне, сообщили в Госдепартаменте по результатам Третьего кибер-диалога между двумя странами, который состоялся в Киеве.

"С целью демонстрации последовательной приверженности поддержке кибербезопасности США объявили о выделении дополнительных $8 млн из целевой статьи помощи – кроме тех $10 млн, которые были предоставлены в 2017 году", - отметили во внешнеполитическом ведомстве США.

При этом уточняется, что часть средств будет обеспечиваться за счет агентства USAID, которое планирует в течение следующих четырех лет инвестировать до $38 млн "для развития возможностей Украины в сфере кибербезопасности путем поддержки правовой и регуляторной реформ, подготовки кадров и привлечения частного сектора".

 

 

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