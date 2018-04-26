Условия для людей, которые борются с раком: в областном онкоцентре рассказали о нынешней ситуации с оборудованием и ремонтами

Основное задание этого маммографа – диагностика онкологических заболеваний в самых тяжелых случаях. Он, рассказывают врачи, позволяет заметить даже те опухоли, которые невозможно найти с помощью кучи анализов и УЗИ. Маммограф появился в харьковском областном онкоцентре в этом году, в апреле на нем провели первые обследования.

Вениамин Ражев, хирург-онколог:

Можно под 45 градусов посмотреть, это удобно, потому что если снимать у молочной железы только лишь в одной плоскости, можно опухоль и не увидеть или не решить то, что нам необходимо, поэтому путем смещения в разных углах этого аппарата можно проявить лотеральные расположения опухоли. Нам очень удобно в этом отношении.

Кроме маммографа, в онкоцентре заменили источник для проведения лучевой терапии и приобрели лабораторное оборудование за собственные средства, областного бюджета и деньги собранные благотворительными организациями. Самым тяжелым периодом врачи называют 2017-й – проблемы были не только с техническим оснащением, но и с корпусами центра. На данный момент ситуация улучшилась, отмечают медики, в палатах сделали ремонт, отремонтировали крышу в терапевтическом корпусе и готовятся к ремонту в хирургическом.

Денис Скорый, главный врач Хар. областного онкоцентра:

В следующем месяце мы планируем открыть реанимацию в терапевтическом корпусе, которая будет обслуживать пациентов гематологического профиля и химиотеапевтического, поскольку отделение гематологии, оно в -общем-то, одно из наиболее ведущих. По количеству пациентов, которые проходят через это отделение, оно, в общем-то, является одним из лидирующих.

Ежегодно в областном онкоцентре проходят лечение около 100 тысяч людей, из них приблизительно 20 тысяч стационарно и 80 – амбулаторно. Ситуация со статистикой онкологических заболеваний в Украине, говорят врачи, неутешительная, поэтому уверены – необходимо как можно скорее внедрять новые методы диагностики и лечения, такие, которые уже давно используют в большинстве европейских стран. Харьковщина уже сделала первые шаги. Уверяют медики, но самая активная борьба – впереди.

Денис Скорый, главный врач Хар. областного онкоцентра:

Чтобы создать качественную службу, которая бы соответствовала международным стандартам, нужно несколько моментов. Первый - нужна команда, которая бы реализовывала эти международные программі с одной стороны. Второе - нужны условия для работы этой команды. Третье - безусловно, нужна поддержка и заинтересованность властей.

Врачи ждут момента, когда в Харькове появится новый онкоцентр, которые ранее пообещали построить областные чиновники. Он, подчеркивают онкологи, поможет наладить логистику и будет более удобным для пациентов и медиков, поскольку сейчас отделения находятся в разных корпусах, а в новом здании будут сосредоточены в одном месте. В облгосадминистрации уверяют – работы по разработке проекта продолжаются.

Михаил Черняк, зам. главы ХОГА:

Работают проектанты, отрабатывают сам проект, привязку, место. Ведутся работы через наше управление капитального строительства.

Местонахождение нового онкоцентра и его общую площадь чиновники обещают сообщить в ближайшее время.