Услуги хостинга: чем славится выделенный сервер®

07 мая 2018 г. 13:00
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Отличаются между собой услуги хостинга сайтов только набором предоставляемых параметров. Например: аптайм (процент времени доступности сайта хостинга, должен поддерживать абсолютно беспрерывную работу сайта), стоимость хостинга, базы отклика, количество сайтов, дисковая квота (размер размещения желаемой информации).

Еще одно различие - виды серверов, на которых будет храниться информация.

Назначение выделенного сервера

Рассмотрим самый мощный вид хостинга - dedicated (выделенный сервер). Особенность dedicated в том, что арендатор получает полный доступ к серверу. Благодаря этом он может сам рассчитать нужную рабочую мощность.

Использование выделенного сервера незаменимо в случаях несовместимости используемых программ на одной машине. Локальное расположение выделенного сервера может находится в отдаленном регионе: США, Европа.

Выделенный сервер часто именуют игровым. Он рассчитан для огромного количества пользователей. Поэтому его используют для создания мощных онлайн-игр в которых объединяются игроки со всех уголков мира.

Вероятность замедленности работы выделенного сервера минимальна, а неполадки возникают только том случае, если арендатор сделает ложные расчеты для используемой машины.

Больше информации о выделенном хостинге на сайте провайдера https://freehost.com.ua/servers/dedicated/

Достоинства выделенного сервера

Root-доступ, гибкость настройки - можно получить полный доступ контроля над сервером;

Неограниченный  трафик - отсутствие ограничений по полученному и по переданному трафикам;

Базовая поддержка - максимальная работоспособность сервера в пользу ведения бизнеса. Обновление ПО и установка PHP;

Место для резервных копий - выделение клиентам 60Gb на отдельном физическом сервере.

IP-KVM - в свободном доступе.

Какие еще бывают серверы

Виртуальный - простой и недорогой вид хостинга. Создан для простых сайтов с минимальным количествов контента и не предусмотрен для сложных элементов.  

Виртуальный выделенный - несколько виртуальных серверов содержаться на одном физическом. Такой вид сервера выбирают профессиональные пользователи.

Колокация - установка персонального сервера на арендованном месте в дата-центре.

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