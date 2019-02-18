"Услышь мой голос": в Харькове открылась выставка, посвященная вдовам бойцов АТО

Муж Ирины Зыковой, Юрий, ушел на войну добровольцем в 2016-м. Не стало его больше, чем год назад. Погиб во время боя на Светлодарской дуге. Участвовать ли в фотопроекте "Услышь мой голос", рассказывает женщина, не сомневалась ни минуты. Говорит, хочет таким образом напомнить о героизме военных, погибших за независимость и целостность Украины и о горе семей, потерявших родных в Донбассе.

Ирина Зыкова, вдова воина АТО:

Мені хочеться донести до людей, що пройде декілька років. Можливо, ніхто і не згадає, але мають знати і наших чоловіків-героїв, і нас. В нас є дітки, які пишаються своїм татом. Наші очі, мабуть, трохи відрізняються від очей інших, тому що ми втратили найдорожчих людей, які були в нашому житті. Це дуже важко.

Именно глаза, рассказывает фотограф Игорь Цирители, стали главным акцентом черно-белых фотографий, представленных на выставке. На фото хотел показать несгибаемый дух женщин, которые потеряли своих мужей на войне.

Игорь Цирители, фотограф:

В первую очередь хотелось показать глаза. Цвет, он в любом случае отвлекал бы, красные ногти, красные элементы одежды. Цвет бы перетягивал на себя больше внимания.

2 дня съемок по 8 часов, 28 участниц - жен погибших воинов АТО, а впоследствии - выбор лучших фотографий для выставки. "Услышь мой голос" - это уже не первый крупный фотопроект волонтеров, которые помогают семьям украинских военных, а также воинам АТО и переселенцам с Востока. В октябре ко Дню защитника Украины они устроили выставку в харьковском метрополитене под названием "Истории непокоренных". В планах - проект с родителями героев. Главная цель выставки, говорят волонтеры и жены погибших, привлечь внимание к проблемам семей воинов АТО - от финансовых до психологических.

Марина Полякова, одна из организаторов выставки:

Они такие, мужественные женщины, ведь растить детей, помогать родителям, работать идти на фоне вот этого всеобщего равнодушия к этой войне, это ведь не так просто. Для меня эти девочки, они, понимаете, они меня стимулируют к тому, что я должна дальше что-то делать, потому что проблемы семей погибших есть постоянно. есть к сожалению, недавно погибшие ребята. Мы пытаемся все наши семьи объединить, помочь.

Выставка в областном центре культуры и искусства продлится до 11 марта.