«Услышал, как булькнуло что-то», - харьковчанин спас двух щенков благодаря своему псу

Вадим возвращался с тренировки вечером вместе со своим четвероногим другом. Внезапно его пес стал вести себя странно и всячески пытался привлечь внимание хозяина к берегу реки мимо которой они как раз шли. Мужчина сразу отозвал собаку и подошел ближе проверить, что его так заинтересовало. И замер, когда увидел в страшной опасности двух крошечных щенков.

Вадим, спаситель щенков

Подошел, услышал, как булькнуло что-то. Я туда подбегаю, один щенок свалился в воду. Шли, парень с девушкой они подошли ко мне сразу. Увидели. Парень придержал меня, пока я нырял за ним, ну, не нырял, а лег на землю, полез щенка вылавливать. Достали, разделся, замотал его в свою кофту, забрал второго щенка с дерева. Замотал и как бы пошел домой.

Волонтеры говорят, если бы спаситель был один, мог с легкостью оступиться и упасть в воду вслед за щенком. Впрочем, мужчина тогда об этом совсем не думал, самое главное, по его словам, было спасти утопающего малыша. Сам Вадим по словам волонтеров кинолог, после спасения четвероногих малышей забрал их к себе, а уже потом передал в «Службу Спасения», чтобы те нашли им семью.

Елена Донец, оператор горячей линии "Спасение Животных Харьков"

Вони десь добу побули в нього вдома, а зараз вони знаходяться під нашою опікою. Дуже веселі, хлопчик та дівчинка, дуже грайливі, дуже лагідні. Хлопчик він так розповідав, що хлопчик він більш такий активний, а дівчинка більш ніжна, тендітна така. Ми їх назвали Кай і Герда. Так що вони зараз шукають сім'ю їм дуже потрібна родина нова.

Вскоре видео с ознакомительной историей этих пушистых малышей появится на специально созданной странице "Мир знакомств". По словам волонтеров, там будут выставляться видео-визитки о каждом из животных, у которых была очень сложная судьба и которые в первую очередь нуждаются в семье.

Елена Донец, оператор горячей линии "Спасение Животных Харьков"

Він може познайомитися з нею у відео, які ми викладаємо. Спрямована сторінка насамперед на тих тварин від яких відмовляються люди. Це дуже болюча тема, коли дитина жила в сім'ї, коли вона була зосереджена на хазяях. Вона інших тварин не бачила, вона служила вірою і правдою людині і будь-які обставини відбуваються, чи то хтось помирає, чи хтось переїжджає, тварина дуже страждає від цього.

Там по словам волонтеров каждый желающий сможет найти себе четвероногого друга и подарить ему теплый дом.