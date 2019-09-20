Успехи девушек-кадетов поражают преподавателей и мотивируют парней

Их тридцать пять, и они – девушки-кадеты. Впервые в этом году в Кадетский корпус в Харькове смогли поступить девушки. Для этого они прошли собеседование с психологом, медицинский осмотр, экзамены на физическую выносливость и сдали школьные предметы.

Девушки более ответственные, чем ребята, говорят преподаватели. А успехи девушек в обучении мотивируют и парней.

Километр я пробежала четвертой из пятнадцати и отжалась 28 раз

Анастасия Гема рассказывает о вступительных экзаменах в кадетский корпус. Девушка из села Зеленое Донецкой области. Живет там с дедушкой и бабушкой. За четыре недели в Харькове успела завести с десяток подруг.

Анастасия Гема, кадет

Спочатку два або три дні тут було важко, ми всі плакали. Особливо, коли батькам телефонували. Але зараз ми как сім’я -двадцять вісім чоловік нас, і зараз вже все добре

Это урок физики в десятом классе, где учится Настя. За партами - только девушки. Кадеты сосредоточены. Шума, что иногда царит в обычных школах, здесь не слышно. Девушки внимательно слушают учителя.

Быть ли кондитером или военной - шестнадцатилетняя Александра из Харьковщины еще не решила. Говорит: ее привлекают военная дисциплина и выдержка. Есть еще одна причина, почему Саша тут.

Александра Бурма, кадет

Завжди бачила, як хлопці ходять у військовій формі. Мені було цікаво, і як на мені буде вона сидіти

В девятом классе учатся и юноши, и девушки. Сейчас все готовятся к уроку информатики. За третьей партой у окна - будущие полицейская и военный.

Владислав Андреев, кадет

Дівчата допомагають… Там, якщо не зрозумів тему, вони «підтягують». Але я вважаю, ми теж не відстаєм

Екатерина Фищенко, кадет

Вирішила я поступити до кадетського корпусу, бо тут посилена фізична підготовка, і я буду більш витривалою

В этом году в кадетский корпус впервые принимали девушек, рассказывает Алексей Середа, руководитель гимназии-интерната. Сейчас их тридцать пять из более полутысячи кадетов. По его словам, девушки более мотивированы и ответственные, чем ребята. Большинство в будущем хотят быть военными. Но это, по мнению генерала Середы, не главное.

Алексей Середа, начальник Кадетского корпуса

В нас завдання - підготувати державницьку людину , патріота своєї країни. А куди він піде поступати – це вже таке питання… Та, вже склалось, що більше 60% наших випускників, вони ідуть в «погони», в різні силові структури. І всі ВНЗ, куди приймають наших випускників, скрізь вчаться дівчата

Кадеты готовятся к уроку физкультуры. Живут в комнатах по шесть, восемь девушек. Самое сложное было, говорит Яна, научиться правильно застилать кровать

Яна Синельник, кадет

Не повинно бути нерівностей. Оцей плед повинен бути ось тут, він дуже важкий. Три полоски - вони мають бути в кінці кроваті, подушка має бути розрізом до стінки

Для девушек-кадетов в общежитии обустроили отдельный блок. Здесь чисто и уютно. Личных вещей в комнатах мало. Четыре комплекта формы, предметы личной гигиены и школьные учебники. У кадетов весь день расписан по минутам, рассказывают преподаватели. Чтобы не отвлекаться от учебы, телефонами можно пользоваться где-то час в сутки - после ужина. А вот если нужна помощь или совет, это круглосуточно.

Алина Крокун-Баранова, командир роты №6

Приходять, розмовляємо… Це, в основному, ввечері, коли порозмовляють з рідними. Ну, вирішуєм цю проблему

Физической подготовке - особое внимание. Если кадеты решат стать военными, то должны быть не только умными и дисциплинированными, но и сильными.

Настя с Донецкой области с будущим уже определилась.

Анастасия Гема, кадет