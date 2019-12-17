Установлен организатор убийства 3-летнего сына Соболева

Правоохранители установили организатора покушения на депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева, в результате которого погиб его трехлетний сын. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева во вторник, 17 декабря.

Причастным к организации преступления, по версии следствия, является 25-летний уроженец России, привлекший в качестве исполнителя 20-летнего бывшего бойца АТО, с которым познакомился в зоне боевых действий на Донбассе.

"Во время личной встречи, которая прошла в одном из ТРЦ столицы, мужчина предложил исполнителю совершить убийство депутата за денежное вознаграждение в размере $40 000, на что тот согласился", - добавили в прокуратуре.

Для реализации преступления организатор предоставил снайперу информацию о пострадавшем, его адрес проживания и работы, а также обеспечил его огнестрельным оружием, транспортом и финансировал все расходы, в том числе и аренду гаража, где хранилось оружие.

Инструкции для организации убийства мужчина присылал исполнителю в Telegram, а сам накануне преступления выехал за границу, чтобы обеспечить себе алиби.

В это время снайпер вместе с соучастником самостоятельно определили место для убийства - парковку возле ресторана, где часто появлялся пострадавший.

"Вечером 1 декабря, когда депутат вместе с женой и 3-летним сыном сели в авто, исполнитель совершил выстрел, смертельно ранив мальчика", - добавили правоохранители.

25-летнему организатору преступления объявили подозрение, решается вопрос об объявлении его в международный розыск.

Напомним, 4 декабря Шевченковский районный суд Киева отправил под арест на два месяца без права залога подозреваемого в убийстве трехлетнего сына депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева.

Как известно, вечером 1 декабря в центре Киева обстреляли Range Rover депутата Вячеслава Соболева, в результате чего погиб трехлетний ребенок.