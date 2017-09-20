Усыновление за и против. Как забрать ребенка из детдома?

Любое усыновление начинается с желания родителей взять в семью ребенка, у всех на это свои причины, но стремление должно быть превыше всего, говорит Руфина. Впервые мысли об усыновлении у женщины появились в 2000 году, тогда в ее семье и появился первый сын.

Руфина Панова, менеджер по рекламе.

Так случилось, что медики нам сказали, что природным путем у нас не получится. Поэтому пришла мысль через усыновление решить этот вопрос. И мы забрали старшего сына. Потом прошло время и поняли, что хотим, чтобы у старшего сына был брат и появился второй сын.

На этом история с усыновлением в семье Пановых не закончилась, в 2007 году Руфина и ее супруг удочерили младшую дочь Диану. Теперь в их семье 5 человек. Процедура усыновления простой никогда не была, говорит женщина, впрочем, с каждым годом она становится проще.

Руфина Панова , менеджер по рекламе.

Дочь мы забирали… уже мы ее дольше всех искали. То есть, желающих усыновлять, я так понимаю, больше появилось

Действительно, желающих усыновить ребенка с каждым годом становится все больше, говорит Ольга Шевченко, начальник службы по делам детей обладминистрации. По ее словам, только с начала этого года в Харьковской области усыновили семьдесят двух малышей. Чаще всего речь идет о совсем маленьких детках, до пяти лет. При этом, в подавляющем большинстве случаев усыновители не ограничиваются одним чадом, по статистике у 60 процентов приемных детей появляются братья или сестры, которых тоже забирают из детских домов и интернатов. Иностранцы тоже довольно часто берут в свою семью украинских малышей. Так, только в этом году из области за границу уехало 8 ребят. Чаще всего в роли усыновителей выступают американцы, добавляет чиновница.

Ольга Шевченко, нач. службы по делам детей обладминистрации

.Законодавство передбачає контроль до досягнення дитиною 18 років. І де б вона не перебувала, чи в сім ї українській, чи за кордоном. Якщо дитина перебуває за кордоном ці функції здійснюють консульства. По досягненню повноліття вона має вибір чи залишитися в цій країні, чи повернутися в Україну, на правах громадянина України. Тобто, права цих дітей відстужуються.

Чтобы украинская семья могла усыновить ребенка - нужно выполнить несколько условий - предоставить в службу по делам детей справку о доходах, заключение от медиков о состоянии здоровья. Также, оцениваются жилищные условия потенциальных родителей. Если претенденты соответветсвуют всем требованиям, то им предстоит пройти еще несколько этапов о которых им расскажут уже лично.

