Утечка газа или короткое замыкание: в чем причина пожара на улице Танкопия? Выводы специалистов

Взрыв и пожар в этом жилом доме произошли более недели назад.

Впрочем, из-за чего именно это случилось, местные жители до сих пор не поняли. Люди предполагали, что причиной стала утечка газа, ведь накануне в подъезде чувствовался соответствующий запах.

Впрочем, специалисты газовой компании сразу заверили, что они здесь ни при чем

Яна Шувалова, технический дир. ПАО «Харьковгоргаз»

Ну мы же с Вами прекрасно понимаем, что по вине Харьковгоргаза это случиться не могло. Это могло случиться по разным источникам, по вине собственника квартиры либо собственника всего этого комплекса, но никак не Харьковгоргаза

Чрезвычайное происшествие случилось 11 августа. Взрыв был настолько мощным, что вылетели стекла в соседних домах, а из окон на первых этажах сорвало решетки. Огонь успел охватить два этажа высотки, а дымом заволокло весь подъезд дома. Взрывной волной также выбило бронированную дверь на первом этаже и входную дверь подъезда, а также частично была разрушена бетонная перегородка между квартирами.

Через несколько дней после взрыва специалисты Харьковгоргаза предоставили информацию о том, что не только общество, но и вообще газ здесь ни при чем.

Такое сообщение на своей странице в Фейсбук обнародовала представитель компании «Харьковгоргаз» Виктория Кошелева.

11 августа 2018 года произошел пожар в квартире № 55 дома № 11/2 по ул. Танкопия в г. Харькова.

Очаг возгорания возник в комнате, где отсутствуют газовые приборы.

На момент возгорания газоснабжение отсутствовало.

После ликвидации пожара ПАО «Харьковгоргаз» провел испытание системы газоснабжения. Установлена ее герметичность и отсутствие утечек.

Впрочем, спасатели говорят, что у них другие сведения и выводы соответствующие

Игорь Лупандин, пом. нач. ГУ ГСЧС в Харьк. обл.

Наши специалисты дали заключение, что был взрыв бытового газа с последующим пожаром, и уже материалы переданы в правоохранительные органы, а правоохранительные органы будут продолжать эту работу.

Сейчас все выводы специалистов переданы в полицию, ведь истек десятидневный срок со дня происшествия. Правоохранители, в свою очередь, продолжат работу по этому делу, добавил Лупандин