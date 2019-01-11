Увеличилась ли заработная плата на промышленных предприятиях Харьковщины? И в какой области наблюдается интенсивный рост?

11 января 2019 г. 19:00
Автор: Светлана Еченина
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За три года промышленные предприятия области увеличили выпуск продукции на 14%. Так за 11 месяцев прошлого года объем реализованной промышленной продукции предприятий Харьковщины составил почти 170 млрд. грн, а это на 20 млрд больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Средняя заработная плата на промышленных предприятиях в течение года увеличилась на 21% и составила 8 тыс. грн, сообщили в ХОГА

Юлия Светличная, председатель ХОГА

Розвиток промисловост  - це база регіональної економіки. І від її зростання залежить майбутнє та перспективи Харківського регіону. Звичайно, ми працюємо з кожним підприємством і кожне підприємство має нашу підтримку та контроль як у виробничих питаннях, та і у соціальних

Интенсивный рост выпуска наблюдается в области химической продукции, производства изделий из древесины, машиностроения и фармации.

Юлия Светличная, председатель ХОГА

В цілому, за три роки ми маємо зростання машинобудування, а машинобудування у загальному обсязі України, Харківське машинобудування, займає 13 процентів. Тому, бачимо перспективи і працюємо над тим, щоб підприємства Харківщини були завантажені

Также, добавила Светличная, в 2017 году был заключен ряд крупных контрактов в энергомашиностроительной сфере на общую сумму более 5 млрд грн. Это дало возможность загрузить в 2018-м два наиболее мощных предприятия региона - «Турбоатом» и «Электротяжмаш» на 100%. В прошлом году было заключено сделок более чем на 6 млрд грн, и достигнуты договоренности об инвестиционных намерениях еще на 250 млн американских долларов. подписаны 2 меморандума о сотрудничестве, рассказала губернатор. Также высокую степень загруженности имеют предприятия оборонно-промышленного комплекса Харьковской области. В рамках программы импортозамещения в оборонной сфере в Харьковской области сформирован «оборонный кластер», ядром которого стал «Завод имени Малышева». Это позволило предприятию войти в тройку крупнейших машиностроительных предприятий области.

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Увеличилась ли заработная плата на промышленных предприятиях Харьковщины? - 11.01.2019

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