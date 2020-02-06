Увеличилось ли доверие харьковчан к полиции? Правохранители рассказали об итогах и дальнейших планах

Коллегия рассмотрела итоги работы за 2019, а также обозначила основные направления работы на ближайший период. Так, по словам начальника национальной полиции в Харьковской области Валерия Сокуренко, основным критерием эффективности работы полиции продолжает оставаться доверие населения. Оно, отмечает Сокуренко, в последнее время, к счастью, растет.

Валерий Сокуренко, начальник ГУНП в Харьковской области

За даними центру стратегічного розвитку територій, цей показник на Харківщині склав 49 відсотків. І за останній рік збільшився на 6 відсотків. Хотів би подякувати громадянам за таку високу оцінку і зрозуміло, що ми її цю оцінку повинні відпрацьовувати

В частности, примером смелости и храбрости для правоохранителей, по словам начальника главка полиции, может стать Александр Гицелев. 34-летний милиционер в конце прошлого года обменял себя на заложницу, когда злоумышленник приставил к ее горлу нож. За мужество и героизм его наградили почетной грамотой и отличием, а также новой двухкомнатной квартирой.

Для уменьшения показателей уличной преступности - разбоев, ограблений и похищения автомобилей в ближайшее время в полиции стремятся увеличить количество видеокомплексов системы «Гарпун». За помощью планируют обратиться к руководству области и города. Сейчас в регионе их три. Такое количество делает Харьковскую - последней в стране, говорит глава Нацполиции.

Валерий Сокуренко, начальник ГУНП в Харьковской области

Плануємо в найкоротші терміни збільшити цей показник до 16-ти, що надасть змогу перекрити основні в’їзди і виїзди до обласного центру і далі працювати на розвиток системи. Три місці нам дали, щоб ми доповіли, що питання зрушене з мертвої точки, тому що сьогодні те, що ми зробили воно є, але воно не працює, хоча закуплені і відеосиситеми, закуплені кабельні мережі проложені

В перспективе на этот год, говорит Сокуренко, увеличение количества офицеров громады для охвата всех территориальных общин области. Сегодня работает 26 полицейских офицеров общины, в 23 объединенных территориальных общинах. Хотят увеличить их количество до более двухсот.

Также с марта в полиции планируют уменьшить количество руководящих должностей неэффективных подразделений и создать дополнительные группы патрульных нарядов.