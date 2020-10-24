УЗ возобновит продажу билетов из большинства закрытых станций, несмотря на "красную зону"

24 октября 2020 г. 13:57
Источник: ZN.UA
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"Укрзалізниця" решила возобновить продажу билетов из станций в Тернополе, Хмельницком, Ивано-Франковске и Сумах, которую ранее запретили из-за попадания регионов в "красную зону". Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Сообщение будет восстановлено с 00:01 26 октября из станций Дубно, Здолбунов-Пассажирский, Гречаны, Славута-1, Волочиск, Дунаевцы, им. Т.Шевченко.

Направления, на которые будет восстановлено продажу билетов:

  • № 1/2 Константиновка - Ивано-Франковск;
  • № 7/8 Киев - Черновцы
  • № 12/11 Киев - Львов;
  • № 15/16 Харьков - Рахов;
  • № 21/22 Харьков - Трускавец;
  • № 41/42 Днепр - Трускавец;
  • № 43/44 Ивано-Франковск - Киев;
  • № 45/46 Ужгород - Лисичанск;
  • № 49/50 Киев - Трускавец;
  • № 72/71 Запорожье - Киев;
  • № 76/75 Кривой Рог - Киев;
  • № 81/82 Киев - Ужгород;
  • № 84/83 Мариуполь - Киев;
  • № 86/85 Львов - Новоалексеевка;
  • № 88/87 Ковель - Новоалексеевка;
  • № 98/97 Ковель - Киев;
  • № 102/101 Киев - Херсон;
  • № 108/107 Одесса - Ужгород;
  • № 110/109 Львов - Херсон;
  • № 116/115 Киев - Бердянск;
  • № 118/117 Черновцы - Киев;
  • № 122/121 Николаев - Киев;
  • № 136/135 Одесса - Черновцы
  • № 217/218 Киев - Рахов;
  • № 702/701 Львов - Черновцы
  • № 715/716 Киев - Львов;
  • № 732/731 Киев - Запорожье;
  • № 734/733 Киев - Покровск;
  • № 738/737 Киев - Запорожье;
  • № 739/740 Киев -Кривой Рог
  • № 743/744 Киев - Львов;
  • № 749/750 Киев Ивано-Франковск;
  • № 766/765 Киев - Херсон;
  • № 769/770 Киев - Каменец-Подольский;
  • № 772/771 Хмельницкий - Киев;
  • № 779/780 Сумы - Киев - Винница;
  • № 782/781 Черкассы - Киев

С 26 октября также будет закрыта продажа билетов со станции Подольск:

  • № 106/105 Киев - Одесса;
  • № 108/107 Одесса - Ужгород;
  • №136/135 Одесса - Черновцы
  • № 146/145 Киев - Измаил;

"К урегулированию ситуации указанные поезда проследуют через станцию ​​Подольск без посадки пассажиров. Высадка будет проводиться в установленном порядке", - сообщили в УЗ.

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