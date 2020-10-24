УЗ возобновит продажу билетов из большинства закрытых станций, несмотря на "красную зону"

"Укрзалізниця" решила возобновить продажу билетов из станций в Тернополе, Хмельницком, Ивано-Франковске и Сумах, которую ранее запретили из-за попадания регионов в "красную зону". Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
Сообщение будет восстановлено с 00:01 26 октября из станций Дубно, Здолбунов-Пассажирский, Гречаны, Славута-1, Волочиск, Дунаевцы, им. Т.Шевченко.
Направления, на которые будет восстановлено продажу билетов:
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№ 1/2 Константиновка - Ивано-Франковск;
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№ 7/8 Киев - Черновцы
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№ 12/11 Киев - Львов;
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№ 15/16 Харьков - Рахов;
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№ 21/22 Харьков - Трускавец;
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№ 41/42 Днепр - Трускавец;
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№ 43/44 Ивано-Франковск - Киев;
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№ 45/46 Ужгород - Лисичанск;
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№ 49/50 Киев - Трускавец;
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№ 72/71 Запорожье - Киев;
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№ 76/75 Кривой Рог - Киев;
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№ 81/82 Киев - Ужгород;
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№ 84/83 Мариуполь - Киев;
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№ 86/85 Львов - Новоалексеевка;
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№ 88/87 Ковель - Новоалексеевка;
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№ 98/97 Ковель - Киев;
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№ 102/101 Киев - Херсон;
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№ 108/107 Одесса - Ужгород;
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№ 110/109 Львов - Херсон;
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№ 116/115 Киев - Бердянск;
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№ 118/117 Черновцы - Киев;
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№ 122/121 Николаев - Киев;
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№ 136/135 Одесса - Черновцы
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№ 217/218 Киев - Рахов;
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№ 702/701 Львов - Черновцы
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№ 715/716 Киев - Львов;
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№ 732/731 Киев - Запорожье;
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№ 734/733 Киев - Покровск;
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№ 738/737 Киев - Запорожье;
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№ 739/740 Киев -Кривой Рог
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№ 743/744 Киев - Львов;
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№ 749/750 Киев Ивано-Франковск;
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№ 766/765 Киев - Херсон;
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№ 769/770 Киев - Каменец-Подольский;
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№ 772/771 Хмельницкий - Киев;
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№ 779/780 Сумы - Киев - Винница;
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№ 782/781 Черкассы - Киев
С 26 октября также будет закрыта продажа билетов со станции Подольск:
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№ 106/105 Киев - Одесса;
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№ 108/107 Одесса - Ужгород;
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№136/135 Одесса - Черновцы
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№ 146/145 Киев - Измаил;
"К урегулированию ситуации указанные поезда проследуют через станцию Подольск без посадки пассажиров. Высадка будет проводиться в установленном порядке", - сообщили в УЗ.