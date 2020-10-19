Уже более 300 тысяч украинцев заболели коронавирусом

19 октября 2020 г. 10:18
Источник: Укринформ
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В Украине по состоянию на 19 октября лабораторно подтверждено 303 638 случаев COVID-19, из них за сутки - 4 766. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.

В течение суток зафиксировано 66 летальных случаев, всего с начала эпидемии в Украине от COVID-19 умерли 5 673 человека. В то же время выздоровели уже 126 489 пациентов, из них за сутки 1 112.

Больше всего новых случаев инфицирования зафиксировано в Киеве (385), Харьковской (595), Одесской (350), Житомирской (308), Львовской (259), Сумской (254), Киевской (240) областях.

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