Уже более 300 тысяч украинцев заболели коронавирусом

В Украине по состоянию на 19 октября лабораторно подтверждено 303 638 случаев COVID-19, из них за сутки - 4 766. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.

В течение суток зафиксировано 66 летальных случаев, всего с начала эпидемии в Украине от COVID-19 умерли 5 673 человека. В то же время выздоровели уже 126 489 пациентов, из них за сутки 1 112.

Больше всего новых случаев инфицирования зафиксировано в Киеве (385), Харьковской (595), Одесской (350), Житомирской (308), Львовской (259), Сумской (254), Киевской (240) областях.