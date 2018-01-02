В 2018 году охрану харьковских школ может взять на себя горсовет

Екатерина Святец – автор петиции, в которой представителей городской власти просят обеспечить охрану школ за бюджетные средства. Сейчас это происходит за счет родителей. Но они не всегда могут оплатить установку видеонаблюдения в школах, а охранник может разве что вызвать полицию в случае конфликта. Ни за детей, ни за имущество такая охрана не несет ответственности.

Екатерина Святец, автор петиции:

Подписаны договора родительскими комитетами, а они не являются субъектами хозяйственными деятельности, то есть получается, что какое-то лицо вне школы заключает договора на охрану здания школы. Ни детей, ни имущество охрана не договоряет по договорам. Получается родители платят наличку, эта наличка никак не учитывается, поэтому возникают вопросы, возникают конфликы между родителями, поэтому нужно чтобы город взял на себя эту функцию.

После того, как петицию подписали уже более 300 родителей, а предложение обсудили на специальной комиссии, которая была создана для борьбы с поборами и участия родителей в учебном процессе, строчку об организации школьной охраны внесли в образовательную программу на новый год и проголосовали на сессии. Правда, пока декларативно – денег на охрану школ еще не выделили.

Ольга Деменко, нач. Департамента образования горсовета:

Процедура организации охраны занимает несколько месяцев. Для этого нужно изучать рынок охраны, объявлять тендеры, это займет не меньше трех месяцев, я думаю, на каждой сессии горсовета вносится изменения в кошторис на образование, мы сможем внести. Кроме того, многие учебные учреждения заключают договора на учебный год и если они начнут разрывать, проблемы могут быть у администрации.

А вот авторы инициативы уверены, никаких проблем с теми, кто ранее заключал договоры, не будет – так как будет другой субъект договорных отношений. Кроме того, охрану можно поручить работникам КП «Муниципальная охрана». К тому же, родительские комитеты многих учебных учреждений вовсе не настаивают на присутствии «живого» охранника. Достаточно камер видеонаблюдения и тревожной кнопки – оборудование уже готовы предоставить агентства.

Екатерина Святец, автор петиции:

У них есть б/ушное оборудование, они готовы его отдать, на правах рекламы, то есть если искать варианты. Другой вариант, сейчас охрана стоит от 50 гривен, сами родители не понимают почему так. Для того, чтобы это уровнялось, надо чтобы этим занялся город, Ольга Ивановна в свое время считала, что это 13 миллионов, но для Харькова это смешные деньги если говорить о безопасности всех детей.

С учетом того, что на зоопарк горсовет готов потратить более 1 миллиарда гривен, то средства на безопасность детей вообще выглядят минимальными, говорят родители.