В 2019 году мэр Харькова Кернес выполнил всего одно обещание - СМИ

В 2019 году харьковский городской голова Геннадий Кернес выполнил только одно свое обещание.

Об этом сообщает издание «Слово и дело», опубликовав соответствующий рейтинг выполненных обещаний мэров городов Украины.

В нем мэр Харькова Геннадий Кернес занял второе место с конца.

«Нельзя сказать, что год был успешным в Геннадия Кернеса, мэр Харькова выполнил только одно обещание», - пишет издание.

Меньше него своих обещаний выполнил только его коллега из Херсона - мэр Владимир Николаенко, который в текущем году не выполнил ни одного из данных обещаний.

Согласно данным рейтинга, больше всего обещаний в 2019 году выполнил мэр Ивано-Франковска - Руслан Марцинкив. Он воплотил в реальность 34 своих обещания.