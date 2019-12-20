В 2019 году мэр Харькова Кернес выполнил всего одно обещание - СМИ

20 декабря 2019 г. 12:41
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В 2019 году харьковский городской голова Геннадий Кернес выполнил только одно свое обещание.

Об этом сообщает издание «Слово и дело», опубликовав соответствующий рейтинг выполненных обещаний мэров городов Украины.

В нем мэр Харькова Геннадий Кернес занял второе место с конца.

«Нельзя сказать, что год был успешным в Геннадия Кернеса, мэр Харькова выполнил только одно обещание», - пишет издание.

Меньше него своих обещаний выполнил только его коллега из Херсона - мэр Владимир Николаенко, который в текущем году не выполнил ни одного из данных обещаний.

Согласно данным рейтинга, больше всего обещаний в 2019 году выполнил мэр Ивано-Франковска - Руслан Марцинкив. Он воплотил в реальность 34 своих обещания.

 

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