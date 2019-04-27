В 2019 году отремонтируют около сотни дорог

Глава ХОГА Юлия Светличная проверила ход ремонтных работ на дороге Харьков - Липцы - Борисовка.

Как сообщили в пресс-службе облгосадминистрации, эксплуатационный ремонт проводят на всей протяженности дороги, а 2-километровый, наиболее разрушенный, участок в Циркунах восстанавливают полностью. Текущий средний ремонт участка уже выполнен приблизительно на 70%.

Циркуновский сельский голова, председатель ОТГ Николай Сикаленко называет дорогу Харьков - Липцы - Борисовка «дорогой жизни». Поток автотранспорта большой, и состояние дороги осложняло движение.

Губернатор Харьковской области сообщила, что планы по ремонту дорог в регионе на этот год значительные.

«Всего в этом году запланирован ремонт около 100 дорог - местных и государственного значения, а также большого количества коммунальных дорог, которые также нужно восстанавливать», - отметила Светличная.