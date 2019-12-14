В 2019 году в мире были убиты 75 журналистов - РЕС

С начала 2019 года в 26 странах мира были убиты 75 сотрудников СМИ. Об этом говорится в ежегодном докладе неправительственной организации Press Emblem Campaign (PEC), опубликованном 13 декабря в Женеве.

Отмечается, что с начала года 75 журналистов были убиты в 26 государствах, что меньше по сравнению с предыдущим годом, когда погибли 113 человек.

Как отмечает PEC, снижение числа жертв среди работников прессы "обнадеживает, однако предстоит сделать гораздо больше" для обеспечения их безопасности.

В организации напомнили, что в 2019 году многие журналисты получили ранения, были помещены под стражу, подверглись угрозам и нападениям.

Лидерами по числу жертв в 2019 году заняли Мексика (13 погибших), Афганистан (8) и Пакистан (8).

Далее следуют Сирия (6), Гондурас (5) и Филиппины (4). Среди стран, где зафиксирована гибель журналистов, названы также Украина, Великобритания, Индия, Бразилия, Гаити, Индонезии и другие.

По данным PEC, за минувшие десять лет были убиты 1174 работников СМИ.

Ранее сообщалось, что правительство Мальты объявило о начале независимого расследования убийства журналистки Дафны Каруани Галисии 20 сентября.

Журналистка Дафне Каруана Галиция в своих материалах критиковала членов правительства страны и уличала правящую элиту в коррупции. Она погибла 16 октября 2017 года в результате взрыва автомобиля неподалеку от своего дома. За две недели до трагедии 53-летняя женщина признавалась подписчикам в своем блоге, что получает угрозы. В своем последнем расследовании она изучала возможную причастность мальтийских партий к ливийско-итальянской афере с контрабандой дизтоплива.