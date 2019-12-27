В 2020 году начнется десятилетие "молодых стариков", которые изменят мир – СМИ

2020 год станет началом десятилетия "молориков" или "молодых стариков", как японцы называют людей в возрасте от 65 до 75 лет. Подъем бэби-бума после Второй мировой войны, когда наблюдался самый высокий уровень рождаемости в богатых странах, пришелся на 1955-1960 годы. Обычно пенсионным возрастом считают 65. И вот в 2020-2025-х исполнится ровно столько же после бэби-бума. Можно было бы ожидать, что очень скоро наступит вспышка пенсионеров благодаря тем, кто родился в 55-60 годах прошлого века. Но дело в том, что они не уходят на пенсию, пишет The Economist.

Продолжая работать и оставаясь социально активными, дети бэби-бума в своей новой ипостаси как "молодые старики" снова изменят мир. Ведь они это уже делали на разных этапах своей жизни. "Молориков" больше, они более здоровы и богаче, чем предыдущие старшие поколения.

В богатых странах в 2020 году граждан в возрасте от 65 до 74 лет будет 134 миллиона или 11% от общего количества населения. В 2000 году их было 99 миллионов (8% от населения). Это самый быстрый темп роста среди всех крупных возрастных групп. Здоровье ухудшается с возрастом. Но "молодые старики" противятся этому лучше, чем большинство.

Всемирная организация здравоохранения отмечает, что в 2000-2015 годах продолжительность жизни в среднем выросла на 3,7 года. Из них 3,2 года проходят с хорошим здоровьем.

"Молодые старики" также могут похвастаться хорошим финансовым положением. С 1989 до 2013 года средний достаток семей в США, во глове которых лиди в возрасте более 62 лет, вырос на 40% до 210 тысяч долларов. И это в то время, как богатство других возрастных групп сокращалось.

Те, кто должны были бы идти на пенсию, на самом деле достаточно заняты. В 2016 году пятая часть людей в возрасте 65-69 лет в состоятельных странах все еще работали. И их количество продолжает быстро расти.

Работа - один из факторов, который помогает людям оставаться здоровыми дольше. В Германии исследование выявило, что люди, которые продолжают работать после того, как достигли пенсионного возраста, замедляют процесс потери когнитивных возможностей, связанный со старением. В среднем они имеют такие же когнитивные способности, как люди на 1,5 года младше них.

Короче говоря, "молодые старики" - не рядовая группа людей почтенного возраста. Они бросают вызов традиционным ожиданиям, согласно которым пенсионеры носят тапочки и нянчат внуков. И это радикально изменит финансовый, потребительский рынки, а также рынок услуг. Люди старше 60 лет стали группой клиентов авиалиний, которая быстрее всех растет. Они стали жизненно важной группой для индустрии туризма, потому что тратят больше, когда едут за границу в отпуск, чем взрослые младшего возраста.

Те, кому за 60, изменяют и сферу образования. На подразделении последипломного образования Гарвардского университета больше студентов, чем на всех других кафедрах в целом. А из-за важности пенсий "молодые старики" превращают страховые компании с пассивных поставщиков фиксированных ежегодных выплат в службу, которая предоставляет финансовые услуги клиентам, желающим более активно управлять своими сбережениями.

Подъем такой категории людей будет благом как для них самих, так и для экономик и общества. Много руководителей компаний и кадровиков считают, что с возрастом производительность падает. Но исследование страховых фирм в Германии показало, что старшие работники демонстрируют производительность на уровне чуть выше среднего. А команды, которые состоят из кадров разного возраста, наиболее продуктивные.

Общество тоже должно быть довольным, потому что государственные расходы на пенсии и здравоохранение будут ниже, чем обычно. Поскольку люди продолжают работать и меньше нуждаются в медицинском уходе.

Но чтобы все это произошло, необходимо воплощение трех больших изменений под давлением самых "молодых стариков". Наиболее важное из них - это изменение отношения к старшим людям. В частности, не стоит ожидать, что после 60 лет наступает время задрать ноги и тихо отойти на задний план. Многие компании дискриминируют старших работников, предлагая тренинги только молодым или ограничивая их частичной занятостью.

Новое поколение активных работников за 60 будут требовать, чтобы компании стали более дружественными к ним и в процессе помогли изменить отношение к возрасту как таковому.

